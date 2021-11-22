РИАМО - 22 ноя. В понедельник запустили движение по мосту через реку Сходню, который был построен по проекту реконструкции Волоколамского шоссе. Старт движению дал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

«Сегодня мы открываем мост через реку Сходню в составе последнего участка реконструкции магистрали от МКАД до Сходни. Мост протяженностью 150 метров обеспечивает движение по пяти полосам в каждую сторону», - отметил столичный градоначальник.

Все работы по реконструкции шоссе закончились. Работы проводили не один год. Теперь движение на этом участке города станет свободнее, пробок станет меньше.

Новый мост через Сходню заменил старый, который был возведен в 1930-х годах. На новом мосту созданы до 5 полос движения в каждом направлении.

Кроме моста было открыто порядка 1,5 км дорог, в т.ч. основной ход и дублеры Волоколамского шоссе.

Еще в рамках проекта привели в порядок подземный пешеходный переход, который расположен в районе д.112 по Волоколамскому шоссе.