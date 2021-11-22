РИАМО - 22 ноя. В 2022 году планируется провести ремонт дороги Третьяково – Колосово в Клину, которая состоит из двух частей – региональной и муниципальной, сообщила глава Клина Алена Сокольская.

«Дорога состоит из двух составляющих, региональной и муниципальной, муниципальная является продолжением региональной и тупиковой. Во взаимодействии с МТДИ (Минтрансом Подмосковья – ред.) договорились, что в следующем году просим включить на контрольные мероприятия. Они отремонтируют свою часть дороги, а мы, в свою очередь, свою», - сказала Алена Сокольская в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что после ремонта дороги займутся организацией по ней маршрута общественного транспорта. ​

«Мы сразу весной займемся этим вопросом, поставим ее в план ремонта. Видно, что там надо положить асфальт. <…> Я думаю, что к июню-месяцу мы проблему с асфальтом уже решим», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что в процессе будет рассмотрен вопрос организации маршрута общественного транспорта в Колосово.