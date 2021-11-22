РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. На предприятии «Пехорский текстиль» в Люберцах состоялся круглый стол «Женское лидерство городского округа Люберцы».

В заседании приняла участие председатель Московского областного отделения «Союза женщин России» Екатерина Багдасарова.

«Женщин соединяют не только деловые партнерские отношения, но часто и эмпатия, желание поделиться опытом, желание помочь друг другу. Очень часто это намного важнее и ценнее, чем просто деловые отношения», — сказала Багдасарова.

По словам главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого, задача власти в таких вопросах одна - не мешать.

«А если удается еще и помочь, то помогать обязательно», — уточнил Ружицкий.

Также для участников круглого стола провели экскурсию по предприятию. Ансамбль «Балаган Лимитед» центра культурного и семейного досуга «Томилино» под руководством Светланы и Дмитрия Филиных выступили с тематическим номером.

«Пехорский текстиль» — ведущий производитель пряжи. Здесь выпускают более 100 наименований продукции. Для изготовления пряжи на фабрике используют натуральные волокна: овечья и верблюжья шерсть, мохер, ангора, альпака, хлопок, лен.