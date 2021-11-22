РИАМО - 22 ноя. В понедельник три тоннелепроходческих комплекса закончили проходку на участке Московского метро от станции «Селигерская» до станции «Физтех», сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

На мероприятии присутствовал мэр города Сергей Собянин. Он уточнил, что теперь строители приступят к новому этапу – возведению станций.

Ранее москвичам предложили проект по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро. 84% опрошенных жителей столицы проголосовали за реализацию проекта на портале «Активный гражданин».

Работы начались два года назад. Длина участка – 6,9 км. Линия пройдет вдоль Дмитровского шоссе. В его составе будут открыты 3 станции: «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». Завершить работы планируется до конца 2023 года.

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