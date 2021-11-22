РИАМО - 22 ноя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение QR-кодов в общественном транспорте Татарстана не могло пройти без трудностей на первоначальном этапе и отметил, что эта мера необходима для безопасности здоровья граждан в период трудной эпидемиологической обстановки, сообщает Газета.ru.

«Надеемся, что скоро эта ситуация выровняется, и главное, что все это послужит делу обеспечения безопасности здоровья людей, потому что это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии», — сказал Песков, комментируя ситуацию в общественном транспорте Татарстана.

В понедельник в результате проверок QR-кодов в общественном транспорте Казани 786 человек были высажены из городских трамваев и автобусов, в некоторых случаях для разрешения ситуаций были привлечены правоохранители.

Сотрудники полиции задержали двух наиболее конфликтных пассажиров, еще 18 покинули транспорт до прибытия полицейских.

С 22 ноября жители Татарстана обязаны предъявлять QR-код, свидетельствующий о вакцинации от коронавируса или медотводе от прививки.

По словам президента республики Рустама Минниханова, причиной введения таких мер стали множественные нарушения гражданами масочного режима.

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