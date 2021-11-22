РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 ноя. В Щелковской центральной библиотеке прошла встреча с актрисой Ольгой Сошниковой, которая рассказала читателям о своем жизненном и творческом пути, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

Гости посмотрели отрывки из наиболее известных работ Сошниковой - это роли в фильмах «Неподсуден» и «Семнадцать мгновений весны». На мероприятии выступили ученики актрисы. Юные актеры декламировали стихотворения и исполняли песни.

Творческая встреча прошла в рамках сотрудничества библиотеки с музеем братьев Кисель-Загорянских и дачной культуры.

Ольга Сошникова является актрисой театра и кино, педагогом, членом союза кинематографистов РФ и гильдии актеров кино России.