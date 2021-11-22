РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 ноя. Жителям подмосковного Красногорска напомнили об основах безопасности детей на дорогах, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.

В целях сокращения ДТП и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в горокруге продолжает проводиться информационно-профилактическая акция «Безопасный двор». Автоинспекторы организуют комплекс информационно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности несовершеннолетних на дворовых территориях, в том числе размещают индивидуальные информационные таблички (дорхенгеры) на дверных ручках автомобилей с рекомендациями по обеспечению детской дорожной безопасности.

Подвеска на дверной ручке транспортного средства напомнит всем участникам дорожного движения требования правил остановки или стоянки, а также предупредит о последствиях, которые могут произойти при оставлении детей одних в салоне автомобиля.

Также автоинспекторы провели профилактические беседы о необходимости соблюдения ПДД с детьми и их родителями, гуляющими во дворах. Также полицейские сделали акцент на использовании на своей одежде световозвращающих элементов. В завершении познавательной беседы юные слушатели получили в подарок от инспекторов световозвращающие браслеты.