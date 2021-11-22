РИАМО - 22 ноя. В рамках подготовки к зимнему сезону в Балашихе планируют открыть 30 елочных базаров, сообщил глава городского округа Сергей Юров.

«В городе будет организовано 30 елочных базаров. 1 декабря также уже планируем открытие первого», — сказал Сергей Юров в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Зимой в Балашихе будут следующие точки притяжения: парк «Заречная», парк «Солнечная», стадион «Криогенмаш», горка у ЛД им. Ляпкина, парк Никольско-Архангельский, стадион «Орион», Пестовский парк, парк «Пехорка», горнолыжный курорт «Лисья гора», Владимирский парк, лыжная трасса в Акатове, стадион «Строитель».

«Центром празднования (региональной программы – ред.) «Зимы в Подмосковье» и там, где пройдет основное мероприятие 1 декабря, конечно, станет центральная площадь города рядом с Ледовым дворцом, у входа в парк «Пехорка». Традиционно, уже 3-й год подряд, она будет украшена красивым катком, который уже сегодня заливается, и 1 декабря мы планируем его открыть», — отметил Юров.

На центральной площади построят детский сноуборд-парк и горку для тюбинга. На городских катках проведут различные мероприятия, в числе которых хоккейные турниры.

Город украсят более 100 световых инсталляций и фигур, 5 километров иллюминационных гирлянд и тематические плакаты. Управляющие компании установят во дворах 47 елок. Во дворах в рамках программы «Зима в Подмосковье» также организуют различные мероприятия.