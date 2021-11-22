РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. Сотрудники ГИБДД Подольска до 28 ноября будут проверять соблюдение ПДД водителями автобусов в рамках профилактического мероприятия «Автобус», сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Рейды будут проводиться с 22 по 28 ноября в целях снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте, усиления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, пресечения нарушений требований правил дорожного движения РФ водителями пассажирского транспорта.

Мобильные группы из числа инспекторов ДПС и сотрудников технического надзора отдела ГИБДД отработают наиболее аварийные участки дороги, конечные остановочные пункты маршрутного транспорта и автовокзалов, в рамках надзора за дорожным движением организуют проверку автобусов при выходе их на линию.

Личный состав отдела ГИБДД ориентирован на выявление и пресечение фактов нарушений ПДД РФ, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению БДД, лицензированных требований и условий незаконного осуществления предпринимательской деятельности, иных противоправных действий со стороны водителей автобусов и должностных лиц, осуществляющих пассажирские перевозки.