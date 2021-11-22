РИАМО - 22 ноя. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвало жителей региона к особой осторожности на дорогах в понедельник из-за плохой погоды, сообщает пресс-служба ведомства.

В понедельник в Московской области наблюдается небольшой снег, гололедица и ветер до 15 м/с. Температура воздуха днем около 0 градусов, а ночью может опуститься до -8 градусов.

В Минтрансе отметили, что дорожные службы региона готовы к оперативному реагированию на ухудшение погодных условий, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта и комфортный подход для пешеходов. При необходимости будет проведена превентивная обработка дорог для предотвращения появления скользкости на дорогах.

Водителям рекомендуется не выезжать на дорогу на летней резине, соблюдать скоростной режим и дистанцию, снижать скорость перед поворотами и пешеходными переходами.

Пешеходам необходимо соблюдать осторожность при движении по тротуарам и пешеходным переходам и не ходить по обочинам. В темное время суток пешеходам рекомендовано носить световозвращающие элементы на одежде.