РИАМО - 22 ноя. Оператор платных дорог, компания «Автодор» выпустила транспондеры в стиле программы «Зима в Подмосковье», сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«В этом году мы впервые работаем с «Автодором», и «Автодор» выпустил лимитированную коллекцию транспондеров (в стиле «Зимы в Подмосковье – ред.). <…> Они очень востребованные, их разбирают», — сказала Наталья Виртуозова в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Транспондеры выполнены в черном и белом вариантах. На них нанесены логотипы «Зимы в Подмосковье», и они украшены тематическим орнаментом.

«Автодор» обслуживает такие дороги, как М-11 «Нева» и ЦКАД.

В рамках программы «Зима в Подмосковье» в регионе проводятся различные мероприятия, в числе которых выставки, ярмарки, праздники, спортивные события, а площадки в округах украшаются в едином стиле.