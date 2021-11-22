РИАМО - 22 ноя. Предупреждения об опасности провала под лед нужно поставить около водоемов, чтобы избежать несчастных случаев, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Обращаю внимание МЧС: на такие места нужно предупреждения повесить. Лед тонкий, понятно, что пацаны после школы ищут приключения», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что спасателям известны наиболее опасные места.

«Тонкий лед у нас осенью и зимой, нужно внимательно к этому относиться», - заключил Воробьев.