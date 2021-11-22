РИАМО - 22 ноя. В Подмосковье будет организована 61 новогодняя ярмарка, центральными площадками станут Красногорск, Истра, Коломна, Королев, Серпухов, Ступино и Одинцово. Соответствующая информация указана в презентации вице-губернатора Московской области Натальи Виртуозовой.

В рамках ярмарок будут организованы елочные базары, фудкорты, мероприятия, продажа товаров народных художественных промыслов. Торговые места будут брендированы в рамках программы «Зима в Подмосковье».

«Уже 61 муниципалитет заявил о новогодней ярмарке. Я еще раз повторю: самое главное – это соблюдение стандарта, чтобы было качественно», — сказала Наталья Виртуозова в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что стандарт оформления округа был доведен до каждого главы округа.

В рамках стандарта должны быть организованы новогоднее оформление, елка, теплая точка, лыжня, катки, новогодняя ярмарка. На выходных жителей и гостей округа должен встречать Дед Мороз, на площадках – играть новогодний плейлист. Для детей должна быть организована программа выходного дня: анимация, соревнования. Кроме того, может работать резиденция Деда Мороза.

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