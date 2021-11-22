РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 ноя. В голосовании «Народный доктор Московской области» на портале «Добродел» принимают участие от Балашихи более 1 тыс. специалистов разного профиля, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

1 ноября на портале «Добродел» стартовал конкурс, который определит лучшего врача в регионе. Принять участие в голосовании может каждый. Отдать голос за любимого доктора достаточно просто: на портале выбрать раздел «Голосование», перейти на страницу конкурса, затем на карте найти свой муниципалитет, авторизоваться через портал госуслуг (ЕСИА), выбрать фамилию и должность врача, нажать «Проголосовать».

Жители Балашихи могут проголосовать за «Народного доктора» до 1 декабря.

По итогам голосования будут определены два победителя: «Народный детский доктор» и «Народный взрослый доктор». Подведение результатов конкурса проводится конкурсной комиссией по итогам открытого онлайн-голосования.