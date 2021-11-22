РИАМО - 22 ноя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин после реакцинации от коронавируса чувствует себя нормально, сообщает Газета.ru.

По словам Пескова, президент пребывает в рабочем настроении, ревакцинация никак не помешала ему провести встречу.

Ранее глава государства выразил желание вакцинироваться назальной формой препарата от коронавируса, но пока это не представляется возможным.

«Он только вчера сделал укол второй вакцины, поэтому, конечно, он не мог сделать назальную. Но тем не менее он изъявил готовность принять участие именно в процессе по апробации назальной вакцины. Своевременно, когда врачи придут к выводу, что это можно делать», — сказал Песков.

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