РИАМО - 22 ноя. В грядущем зимнем сезоне в Подмосковье откроются 5 новых катков с искусственным льдом, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.
Как отмечается в презентации вице-губернатора, новые катки появятся в парке «Наташинские пруды» (Люберцы), на площади у молодежного центра «Победа» (Домодедово), в парке «Питомник» (Серпухов), в парке Малевича (Одинцово), в парке 30-летия Победы (Орехово-Зуево).
Кроме того, работают катки в Балашихе, парках «Раздолье» и «Патриот» в Одинцовском округе, Сергиевом Посаде, Химках, Дмитрове, Подольске и Реутове.
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