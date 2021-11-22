РИАМО - 22 ноя. В грядущем зимнем сезоне в Подмосковье откроются 5 новых катков с искусственным льдом, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«Программу (катков – ред.) расширяют из года в год. В этом году у нас появилось 5 новых катков с искусственным льдом. <…> Это Люберцы, Домодедово, Серпухов, Одинцово и Орехово-Зуево, но при этом продолжают работать другие катки», — сказала Наталья Виртуозова в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Как отмечается в презентации вице-губернатора, новые катки появятся в парке «Наташинские пруды» (Люберцы), на площади у молодежного центра «Победа» (Домодедово), в парке «Питомник» (Серпухов), в парке Малевича (Одинцово), в парке 30-летия Победы (Орехово-Зуево).

Кроме того, работают катки в Балашихе, парках «Раздолье» и «Патриот» в Одинцовском округе, Сергиевом Посаде, Химках, Дмитрове, Подольске и Реутове.

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