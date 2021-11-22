РИАМО - 22 ноя. Общестроительная готовность участка продления Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена оценивается в 25%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Продолжается строительство нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро с тремя станциями: «Яхромской», «Лианозово» и «Физтеха» - все они теперь связаны друг с другом тоннелями. Его общая строительная готовность составляет 25%», – сказал Андрей Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг выступает оператором Программы развития московского метро) Юрий Кравцов отметил, что на будущих станциях одновременно ведутся все виды работ.

«Так, на «Яхромской» почти завершено устройство креплений котлована и разработка грунта, продолжаются монолитные работы по сооружению платформенной части и первого вестибюля станционного комплекса», – уточнил руководитель холдинга, добавив, что в соседнем ранее пройденном перегонном тоннеле ведется устройство верхнего строения пути.

На станции «Лианозово», куда прибыл ТПМК «Клавдия», по словам Кравцова, уже готовы ограждающие конструкции котлована методом «стена в грунте» и закончены земляные работы.

«На станции активно ведутся гидроизоляционные работы и возводятся основные конструкции», – подчеркнул Юрий Кравцов.

Кроме того, он пояснил, что на станции «Физтех», где ранее закончили свою работу тоннелепроходческие щиты «Татьяна» и «Ирина», полным ходом продолжается вынос инженерных коммуникаций и устройство ограждающих конструкций котлована, также ведется разработка грунта.

Одновременный финиш трех щитов на строящемся участке салатовой ветки стал беспрецедентным и уникальным событием для современного отечественного метростроения.

В 2020 году компания Guinness World Records зафиксировала мировой рекорд по самому большому количеству тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК), работающих одновременно на одном проекте – 23 машины были задействованы в Москве в рамках программы развития метрополитена.

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