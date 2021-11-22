РИАМО - 22 ноя. В Подмосковье на Крещение, 19 января, оборудуют более 200 мест для купаний, в их число войдут такие известные места, как источник «Гремячий ключ» и Саввино-Сторожевский монастырь. Соответствующая информация указана в презентации вице-губернатора Московской области Натальи Виртуозовой.

«У нас продолжается работа по благоустройству наших легендарных мест. 19 января вся страна поедет в том числе на наши легендарные, святые места – это «Гремячий ключ», Саввино-Сторожевский монастырь, «Белый колодец», Талеж, и в этот раз мы еще включаем Главный храм Вооруженных сил РФ, потому что там будет достаточно большое место для купания», — сказала Наталья Виртуозова в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

В «Гремячем ключе» завершили строительство подъездной дороги и благоустройство территории. В Саввино-Сторожевском монастыре также завершили благоустройство территории, и начинается благоустройство территории у «Белого колодца» в Зарайске.

В 2021 году к Крещению в Подмосковье подготовили 220 мест для купания на открытых водоемах, в купелях при храмах и в прудах. Везде были палатки для переодевания и обогрева, пункты для раздачи горячего чая, установили дополнительное освещение.

В проруби на Крещение в этом году в Московской области окунулись 158,5 тысяч человек, что на 30% больше, чем в 2020 году.