РИАМО - 22 ноя. В Московской области с 2022 по 2024 годы проведут 114 мероприятий по улучшению качества воды. Всего на эти цели будет потрачено 9,1 млрд рублей, сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

Больше всего проектов будет реализовано в Истре: здесь проведут 16 мероприятий. Затем идут Егорьевск (10) и Можайский городской округ (7).

«У нас есть четкая дорожная карта и понимание следующей трехлетки 2022-2024 годы. Это 114 мероприятий в 37 городских округах, это 400 тыс. жителей. Как и сейчас, в рамках президентского проекта, практически треть программы будет финансироваться за счет федерального бюджета», – рассказал Хромушин в ходе совещания губернатора Московской области с руководством правительства и главами муниципалитетов.

В Павловском Посаде в 2022 году проведут проектирование перекладки и капитального ремонта внутри города. Окончание работ запланировано на 2023 год. В 2024 году в муниципалитете проведут полную реконструкцию системы водоснабжения.

Также дорожная карта по улучшению качества водоснабжения утверждена в городском округе Пушкинский. В течение 2022 года в округе разработают проекты 6 новых ВЗУ, а год спустя их введут в эксплуатацию.

Еще порядка 60 тыс. жителей городского округа Лыткарино планируют обеспечить качественным водоснабжением в 2023 году. Тогда же еще 22 тыс. жителей получат чистую воду в городском округе Люберцы в поселках Томилино и Октябрьский.

Еще 2 станции водоснабжения запустили в Подмосковье>>