РИАМО - 22 ноя. С 1 декабря в Подмосковье возобновляются дни семейного здоровья. Они будут проводится дважды в месяц по субботам, сообщила зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Мы организовали в этом году впервые Дни семейного здоровья. Мы начали эту работу в апреле, но нам пришлось ее приостановить. У нас были выделены 2 субботу в месяц, раньше мы такого не делали, когда семья может прийти в одну поликлинику и там пройти осмотр вместе – и дети, и взрослые. <…> С 1 декабря мы эту практику возобновляем», - сказала Стригункова на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.

Она отметила, что диспансеризацию всей семьей весной прошли более 7,3 тыс. жителей Подмосковья. В рамках проекта в одной поликлинике проверку здоровья проводили сразу и детские, и взрослые специалисты.

Реализацию Дней семейного здоровья приостановили из-за нового всплеска заболеваемости коронавирусом. Однако было получено большое количество позитивных отзывов от жителей.