РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 ноя. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 43 случая Covid-19, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 9 126 случаев инфицирования, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

С 20 по 22 ноября в Подмосковье выявлено 5 578 случаев короновирусной инфекции, из них за минувшие сутки выявлено 1 784 случая.

За все время пандемии в регионе подтверждено 574 194 случая инфицирования коронавирусом. Скончался 10 001 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 505 779 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу 8 (800) 550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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