РИАМО – 22 ноя. ГК ФСК запускает проект бизнес-класса — ЖК Rotterdam в ЮАО Москвы. Комплекс расположится рядом с набережной Москвы-реки в пешей доступности от станции метро «Нагатинская». Площадь застраиваемого участка занимает часть территории промзоны «Варшавское шоссе», которая претерпевает реорганизацию.

На 1,79 га девелопер построит пять высотных башен (20-29 этажей) с оригинальным архитектурным решением. Этого удалось достичь за счет использования объемных геометрических панелей, облицовочного материала разных фактур, которые задают динамику всего комплекса.

Проект включает в себя 803 квартиры, при этом Rotterdam стал первым среди комплексов ГК ФСК, где все планировки в евроформате – кухня объединена с гостиной. Всего представлено 60 типов планировочных решений, отличительной особенностью которых являются окна на всю ширину помещения и высотой до 2,4 м. В квартирах запроектированы места под гардеробную, установку шкафа, а также организацию постирочной комнаты или ниши для стиральной машины.