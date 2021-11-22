РИАМО - 22 ноя. Найти работу с вакансиями, которые предложены в Подмосковье, можно прямо из дома на портале «Работа в России», также с помощью этого сайта можно встать на учет в центр занятости, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Никакой бумажной волокиты и ручного труда, все услуги на портале можно получить онлайн», – сказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

В 2021 году более 120 тыс. жителей региона подали заявление о поиске работы через портал.

Пользователь сначала подает заявление о поиске работы, затем вакансии подбираются автоматически. Кроме того, соискатель может выбрать вакансии для трудоустройства и в соседних регионах.

«Также теперь можно не посещать центр занятости, чтобы получить нужную справку, все доступно онлайн и нужная справка всегда под рукой в личном кабинете, ее можно скачать или распечатать в любом МФЦ», – уточнила Каклюгина.

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