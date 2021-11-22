РИАМО - 22 ноя. В подмосковных Солнечногорске и Фрязине открыли новые станции водозаборного узла. Их открытие состоялось в ходе совещания губернатора Московской области с руководством правительства региона и главами городских округов в понедельник.

В деревне Новая городского округа Солнечногорск была завершена реконструкция водозаборного узла № 14. Также его оснастили новой станцией водоподготовки в рамках федеральной программы «Чистая вода». Благодаря этому около 1 тыс. жители будут получать чистую воду.

В городском округе Фрязино к работам приступили в 2020 году. В понедельник там открыли ВЗУ № 5, а до конца года будет открыт ВЗУ № 4. При конструировании использовались отечественные технологии. Чистую воду начнут получать более 13,5 тыс. жителей домов на улицах Попова и Нахимова.

«Мы имеем уже результаты в городском округе Фрязино как вода выглядела на входе и на выходе. В течение буквально 2 недель мы окончательно запустим все необходимые мероприятия и дадим чистую воду непосредственно потребителям», – рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Жители получат чистую воду не сразу, а через несколько дней. Это происходит из-за технических особенностей системы водоснабжения.

«С момента запуска ВЗУ в течение 2-3, максимум 4 дней должны произойти заметные перемены. Потому что система должна «прогнаться», и мы очень надеемся, что вы уже в ближайшее время почувствуете разницу», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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