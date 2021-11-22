РИАМО - 22 ноя. На сайте правительства Московской области появилась интерактивная карта с указанием адресов, сайтов и часов работы всех военно-технических музеев региона, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Карта создана накануне 80-летия Битвы под Москвой. Сейчас на территории области действуют 20 военно-патриотических музеев: федеральные, региональные и муниципальные.

Посетители этих культурных учреждений могут увидеть уникальные коллекции военной техники, оружия, снаряжения и исторических документов.

Экскурсоводы расскажут посетителям музеев о военной истории России, развитии военного искусства, истории отдельных родов войск и видов вооружений.

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