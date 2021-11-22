РИАМО - 22 ноя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что тема внесения прививок от Covid-19 в национальный календарь прививок официально еще не обсуждается, сообщает Газета.ru.

Официальный представитель Кремля отметил, что есть «определенные мнения специалистов на этот счет».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прошел ревакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник Лайт».

Третью прививку от коронавируса советуют ставить через полгода после введения первого компонента вакцины.

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