РИАМО - 22 ноя. Зимой 2021-2022 годов в Московской области в рамках проекта «Зима в Подмосковье» пройдет более 500 мероприятий. Городские округа готовят места для зимних активностей. Соответствующая информация указана в презентации вице-губернатора региона Натальи Виртуозовой.

«Московская область – она тем и уникальна, и мы этим гордимся, что она может предложить все: от горнолыжного курорта до уникальной выставки. <…> Муниципалитеты готовы: это и катки, и тюбинговые трассы, и рыбалка, и курорты, и теплые зоны в парках», — сказала Наталья Виртуозова в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она подчеркнула, что у каждого муниципалитета есть свой календарь мероприятий на всю зиму.

«В прошедшую субботу в Зарайске открылся единственный в стране музей-усадьба Достоевского «Даровое». Это уникальный музей. Как все мы знаем, единственное место, где Достоевский был абсолютно счастлив, это в имении своей матери. И вот здесь наконец-то открылся уникальный музей с уникальной экспозицией. Этот музей еще почти никто не посещал, поэтому мы очень ждем (гостей - ред.) в рамках нашей программы», — рассказала Виртуозова.

Она напомнила, что на прошлой неделе в музее «Новый Иерусалим» открылась выставка «Французский вкус князей Юсуповых». Это выставка стала возможна благодаря партнерству музея-усадьбы «Архангельское» и «Нового Иерусалима». Кроме того, 26 ноября в Серпуховском историко-художественном музее открывается выставка «Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России».

18 декабря - 19 июня в музее «Новый Иерусалим» пройдет выставка «Азбука шедевра», для которой 30 музеев страны предоставили свои лучшие картины.

«С 6 по 8 января у нас пройдет традиционная рождественская ярмарка. Мы ее назвали «Азбука Рождества», она пройдет возле «Нового Иерусалима». Это наш так называемый зимний «Сыр. Пир. Мир», здесь можно будет купить все к рождественскому столу и уникальные подарки – наши народные промыслы продолжают бурное развитие», — рассказала вице-губернатор.

Виртуозова также обратила внимание на другое важное мероприятие – фестиваль «Русский холодец», который состоится 5 февраля в Павловском Посаде и пройдет в девятый раз. Этот фестиваль посещают жители со всей области.

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