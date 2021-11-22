РИАМО - 22 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил в течение 2 недель решить вопрос с недостроем у источника «Гремячий ключ» в Сергиево-Посадском округе.

«Я прошу Вас (главу Сергиево-Посадского округа Михаила Токарева – ред.), еще раз обсудите с настоятелем (местной церкви – ред.), что следующим этапом нужно сделать, чтобы соответственно было удобно, популярно, комфортно, безопасно. Источник всегда был популярным, но нужны дополнительные внимание, ресурсы, для того чтобы было комфортно всем, чтобы люди получали удовольствие», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Воробьев поручил разобраться с недостроем у источника и дать предложения.

«Это нужно сделать в течение 2 недель», — подчеркнул губернатор.

Токарев рассказал, что к источнику есть дорога, на месте обустроены парковки. Он также отметил, что к «Гремячему ключу» стало приезжать больше людей. Глава добавил, что первый этап реконструкции внутри источника завершен.

«Гремячий ключ» - это один из самых главных туристических объектов Сергиево-Посадского округа. Предания гласят, что 20-метровый водопад с лечебной водой возник после молитвы чудотворца Сергия Радонежского. В прошлом году «Гремячий ключ» посетили более 160 тыс. человек.

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