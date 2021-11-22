РИАМО - 22 ноя. До 1 марта 2022 года во всех поликлиниках Подмосковья планируют внедрить новую модель прохождения диспансеризации, сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

По ее словам, это нужно для удобства жителей Московской области. Такая модель пока внедрена в 11 взрослых и 10 детских поликлиниках региона.

Принцип прохождения диспансеризации по новой модели заключается в следующем: сначала в системе ЕМИАС формируется перечень пациентов, которым нужно пройти диспансеризацию. Далее создается специальное расписание, пациентов обзванивают и формируют перемещения человека по кабинетам с указанием даты и времени. После того как терапевт выдаст заключение, все сведения добавляются в личный кабинет пациента.

«В структуре смертности Московской области 67% составляют хронические больные. Прежде всего, это связано с высокой распространенностью факторов риска развития различных заболеваний», - рассказала Стригункова на совещании губернатора Подмосковья с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Министр добавила, что главная задача здравоохранения на данный момент — это проведение своевременной диспансеризации жителей. В этом году диспансеризацию должны были пройти 44% населения или 3,4 млн человек. Однако свое здоровье проверили только 2,2 млн человек. Это связано с развитием Covid-19 и необходимостью приостановки диспансеризации в медицинских учреждениях.​