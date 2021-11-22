РИАМО - 22 ноя. На прошлой неделе жители Подмосковья чаще всего оставляли в соцсетях сообщения по вопросам, касающимся дорог и транспорта, ЖКХ, энергетики и благоустройства. Также выросло число обращений по строительству и медицине, заявила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.



Всего с 15 по 21 ноября поступило 4756 обращений, тогда как за предыдущую неделю жители региона оставили в соцсетях 4772 сообщений.

«За прошлую неделю у нас общее число обращений жителей в соцсетях почти не изменилось. Самый большой рост был по 3 темам - строительство, энергетика, дороги и транспорт», - сказала Звягина на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.

Она отметила, что большинство обращений по дорожной и транспортной тематике касались ремонта автомобильных дорог, а также маршрутов автобусов. Кроме того, хотя тема благоустройства и вошла в пятерку, количество сообщений по ней сократилось на 5%.

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