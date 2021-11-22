РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 ноя. В подмосковном Домодедове 24 ноября изменится режим работы офисов МФЦ в связи с проведением технических работ, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации Домодедова в соцсети «ВКонтакте».

23 ноября будет закрыт МФЦ по адресу: 1-й Советский проезд, д. №5. 24 ноября - на ул. Талалихина, д. №8; 25 ноября - на ул. Советская, д. №19 к.1; 26 ноября - на ул. Леваневского, д. №2; 30 ноября - на ул. Ильюшина, стр. №2А.

В остальные дни офисы функционируют в обычном режиме, ежедневно с 08:00 до 20:00.