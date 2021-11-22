РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 ноя. В подмосковной Балашихе прививки от коронавирусной инфекции сделали уже более 300 тыс. человек, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время количество заболевших новой коронавирусной инфекцией продолжает расти. Важно соблюдать все противоковидные меры и носить маски в общественных местах и транспорте, соблюдать социальную дистанцию, избегать большого скопления людей, оставаться дома при первых симптомах заболевания, а также проходить вакцинацию.

В округе работают 10 стационарных прививочных кабинетов. Они расположены в поликлиниках №№1, 2, 3 ,4, 5, 6, 10, 11, 13 и 14 и принимают по записи. Заявить о своем желании защититься от новой коронавирусной инфекции можно на приеме у своего врача-терапевта, на портале госуслуг или по телефону 122.

Без предварительной записи на прививку можно попасть в один из мобильных пунктов вакцинации. Они работают в гипермаркете «Глобус», торговых центрах «Светофор», «Юнион», а также в двух офисах МФЦ, расположенных в микрорайонах Балашиха-1 и Железнодорожный.

Также не стоит забывать о вакцинации против гриппа. Прививочная кампания завершится 30 ноября. В настоящий момент уже более 150 тыс. балашихинцев поставили вакцину. Она действует до 12 месяцев. Врачи советуют сделать перерыв между прививками от гриппа и Covid-19 длиною в месяц.

Дополнительную информацию можно получить на сайте Балашихинской областной больницы balob.ru и на региональном портале covid.mz.mosreg.ru.

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