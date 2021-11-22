РИАМО - 22 ноя. Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов и генеральный директор АО«ВПК «НПО машиностроения»» Александр Леонов проинспектировали завершение реконструкции улицы Железнодорожной, сообщает пресс-служба главы городского округа Реутов.

«Благоустройство улицы Железнодорожной – совместный проект муниципалитета с предприятием АО «ВПК «НПО машиностроения»». За несколько месяцев здесь заменили дорожное полотно, проложили ливневую канализацию, установили новые мачты светодиодного уличного освещения и высадили 29 сосен-крупномеров», - сказал Каторов.

Он уточнил, что параллельно проекту благоустройства улицы Железнодорожной велись работы по реконструкции территории у медсанчасти НПО машиностроения. Там реорганизовано парковочное пространство, установлены новые опоры освещения и проложены дорожки, ведущие к парку «Фабричный пруд» и к проходным градообразующего предприятия.

«Мы с НПО машиностроения активно реализуем совместные проекты по благоустройству. За последние несколько лет провели реконструкцию улицы Гагарина, сделали набережную на Фабричном пруду, осуществили проект по развитию детского технопарка «Изобретариум» — этот список можно продолжать. Коллег из НПО машиностроения и лично Александра Георгиевича Леонова хочу поблагодарить за активное участие в жизни Реутова и за неравнодушие, которое они проявляют. Вместе мы стараемся сделать город лучше, комфортнее — все для того, чтобы жителям было удобнее, безопаснее и светлее», - подытожил Каторов.

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