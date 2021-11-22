РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. В Подольске задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть мужчины на железнодорожной станции, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Следователем следственного отдела по Подольску ГСУ СК России по Московской области задержан 57-летний мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 54-летнего местного жителя.

По данным следствия, 22 ноября на железнодорожной станции Подольск между подозреваемым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и потерпевшим произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина нанес оппоненту ножевое ранение в область бедра. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия. В кратчайшие сроки мужчина был задержан сотрудниками МУ МВД России на станции «Москва-Курская».

По уголовному делу следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято орудие преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза. Допрошены очевидцы, произведен осмотр видеозаписи с камеры наружного видеонаблюдения и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.