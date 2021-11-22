РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 ноя. Водителям подмосновного Щелкова рекомендуется использовать средства аудио и видеозаписи при общении с сотрудниками Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

В целях предупреждения коррупционных проявлений и противоправных действий со стороны должностных лиц органов внутренних дел, отдел ГИБДД МУ МВД России «Щелковское» рекомендует использовать средства аудио и видеозаписи при контактах с сотрудниками Госавтоинспекции.

Участникам дорожного движения следует воздержаться от передачи сотрудникам ГИБДД незаконного денежного вознаграждения за неправомерное освобождение от административной ответственности. Дача взятки должностному лицу является преступлением и наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.