РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 ноя. На прошлой неделе диспетчеры ЕДС Королева приняли более 4,6 тысяч звонков от жителей, сообщается на странице службы в Instagram.

С 15 по 22 ноября в ЕДС подмосковного Королева поступило 4 644 звонка, оформлено 5 203 заявки. Было закрыто 5220 заявок с учетом предыдущего периода.

Обращения жителей в основном касались плохого состояния санитарно-технического оборудования, санитарного содержания мест общего пользования, отопления и энергоснабжения.

Оставить заявку в ЕДС можно с помощью мобильного приложения «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play. Также можно оставить обращение по телефону: 8(499)929-99-99 или через портал www.eds-korolev.ru.