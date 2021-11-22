РИАМО - 22 ноя. В Московской области чистой питьевой водой обеспечено 2 млн жителей региона в 48 городских округах. Такой показатель достигнут за 6 лет, сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

За последние 6 лет в регионе было построено 396 объектов водоснабжения. По данным Роспотребнадзора, показатель обеспеченности чистой водой в Московской области возрос с 83,2% до 92,7%. По этому рейтингу в 2014 году Подмосковье занимало 14-е место в ЦФО, затем 9-е.

«Сейчас второй год занимаем пятое место, при том, что у нас самое большое количество населения в ЦФО после Москвы. Мы на этом не останавливаемся, будем продолжать дальше программу, чтобы выбиваться в тройку лидеров», – отметил Хромушин на совещании губернатора Подмосковья с руководящим составом правительства региона и главами округов.

За период с 2019 по 2021 годы в Подмосковье провели 94 мероприятия, направленные на улучшение качества воды. Более чистую воду начали получать около 500 тыс. жителей.

Глава городского округа Павловский Посад Денис Семенов рассказал, что проблемы с доступом к чистой воде есть у порядка 20 тыс. жителей многоквартирных домов и 10 тыс. жителей ИЖС. Чтобы исправить ситуацию, там будут проводить работы по замене сетей на улицах Большая Покровская, Кирова, Коляева.

В городском округе Пушкинский планируют включить ремонт 6 водозаборных узлов в государственную программу. Уже составлена дорожная карта со сроками выполнения работ.

В Богородском городском округе до конца года пройдет подключение воды в поселке Рыбхоз. Как рассказал глава муниципалитета Игорь Сухин, в 2022 году воду получат жители населенных пунктов Заречье, Щемилово, Зеленый, а с 2022 по 2023 годы – Буньково и Тимохово.

В Дмитровском городском округе к началу программы только 32% жителей имело чистую воду. Сегодня этот показатель вырос до 72%, за прошедшие 6 лет было построено 11 станций водоподготовки и очистки.