РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступит в КПЦ «Дубровицы» Подольска 30 ноября, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Концерт уникального коллектива – Всероссийского юношеского симфонического оркестра пройдет в Культурно-просветительском центре «Дубровицы» 30 ноября. В программе прозвучит русская музыка двух столетий. Среди солистов будут лауреаты международных конкурсов, молодые, яркие и талантливые музыканты. Концерт пройдет в рамках федерального проекта «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» при поддержке министерства культуры РФ, министерства культуры Московской области и с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Откроет концерт первая картина балета «Петрушка» И. Стравинского. Затем в исполнении солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра прозвучит целая палитра произведений русских композиторов конца XIX – начала XX века. Завершит концерт Первая симфония Д. Шостаковича. За дирижерским пультом будет молодой, но уже хорошо известный дирижер Алексей Рубин.

Концерт будет организован в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Вход будет бесплатный по пригласительным билетам, которые будут распространяться среди педагогов и учащихся детских школ искусств. Также пригласительные билеты можно будет приобрести в комитете по культуре и туризму администрации городского округа Подольск и у администратора КПЦ «Дубровицы».

Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением народного артиста России Юрия Башмета был создан в 2012 году. В составе оркестра более 100 молодых музыкантов в возрасте от 10 до 22 года из разных городов России. Оркестр, объединяющий лучших молодых музыкантов разного возраста, был создан впервые за всю историю нашей страны. Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступил с концертами в 17 российских регионах и 9 странах мира; принимал участие в церемонии закрытия Олимпиады в Сочи и церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России.