РИАМО - 22 ноя. В этом году в программу «Зима в Подмосковье» вошли новые направления. Это Балашиха, Верея и каток у Главного храма Вооруженных Сил РФ в Одинцовском округе, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«В этом году у нас появляются 3 новых направления, которые мы включили в программу и во все наши буклеты. <…> Андрей Юрьевич (Воробьев, губернатор Московской области – ред.), каждый год Вы нас учите только одному, чтобы, когда приглашаем людей в гости, убедиться, что людям будет комфортно и безопасно. И только исходя из этого мы включаем тот или иной объект в нашу программу», — сказала Виртуозова в ходе совещания Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

В число новых направлений вошли горнолыжный курорт «Лисья гора» и парк «Пехорка» в Балашихе.

«Верея – в этом году ей исполнилось 650 лет, и это первый город в Московской области, который в этом году по рейтингу Ростуризма вошел в ассоциацию самых красивых деревень и городков России, и мы надеемся, что вся страна узнает о нашем чудесном городе», — подчеркнула вице-губернатор.

Кроме того, в программу «Зима в Подмосковье» вошел каток у Главного храма Вооруженных Сил РФ в Одинцовском округе. Этот каток также включили во многие туристические маршруты.

Традиционно в программу «Зима в Подмосковье» входят Коломна, Сергиев Посад, Истра, Дмитров, Серпухов, Клин, Красногорск, Волоколамск, Руза, Королев, Зарайск, Солнечногорск, Подольск, Одинцово, Мытищи, Орехово-Зуево.

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