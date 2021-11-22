РИАМО - 22 ноя. В этом году в программу «Зима в Подмосковье» вошли новые направления. Это Балашиха, Верея и каток у Главного храма Вооруженных Сил РФ в Одинцовском округе, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.
В число новых направлений вошли горнолыжный курорт «Лисья гора» и парк «Пехорка» в Балашихе.
«Верея – в этом году ей исполнилось 650 лет, и это первый город в Московской области, который в этом году по рейтингу Ростуризма вошел в ассоциацию самых красивых деревень и городков России, и мы надеемся, что вся страна узнает о нашем чудесном городе», — подчеркнула вице-губернатор.
Кроме того, в программу «Зима в Подмосковье» вошел каток у Главного храма Вооруженных Сил РФ в Одинцовском округе. Этот каток также включили во многие туристические маршруты.
Традиционно в программу «Зима в Подмосковье» входят Коломна, Сергиев Посад, Истра, Дмитров, Серпухов, Клин, Красногорск, Волоколамск, Руза, Королев, Зарайск, Солнечногорск, Подольск, Одинцово, Мытищи, Орехово-Зуево.
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