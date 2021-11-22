РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 ноя. В Щелковском историко-краеведческом музее 27 ноября пройдет бесплатная экскурсия для детей по экспозиции «Взгляд в колодец истории», сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

Для детей пройдет бесплатная экскурсия по выставке декоративно-прикладного искусства Людмилы и Василия Ермиловых «Взгляд в колодец истории».

Сеансы пройдут в 11:00 и в 15:00. Для бесплатного посещения необходима предварительная запись. Все подробности можно уточнить по телефонам: 8(496)566-46-30, 8(496)566-52-80.