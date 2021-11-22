РИАМО - 22 ноя. В рамках «Зимы в Подмосковье» у жителей наиболее востребованы такие мероприятия, как рождественские ярмарки, уличные развлекательные мероприятия, выставки в галереях и музеях и выставки народных промыслов, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«У нас в этом году уже в четвертый раз стартует традиционная программа «Зима в Подмосковье». Главная задача этой программы – позаботиться о досуге гостей и жителей региона, тем более, что впереди длинные новогодние праздники, много выходных, поэтому это для нас первостепенная задача – забота», — сказала Наталья Виртуозова в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что в этом году перед стартом программы решили провести социсследование. Оно показало, что о программе в основном знают молодые люди и люди среднего возраста. Жители старшего возраста в меньшей степени осведомлены, поэтому в рамках программы нужно продолжать делать больше мероприятий, которые будут интересны старшему поколению.

«Мы видим, что самая большая востребованность по мероприятиям у жителей в рождественских ярмарках. В области развиваются фермерство, народные промыслы, и наши жители все больше хотят на стол свежую продукцию и уникальные подарки, которые произведены в Подмосковье уникальными промыслами», — подчеркнула Виртуозова.

Кроме того, жителями Подмосковья востребованы уличные развлекательные мероприятия, выставки в галереях и музеях, выставки народных промыслов, гастрономические фестивали, мероприятия по активному отдыху и спорту, театральные представления, шоу, музыкальные фестивали, мастер-классы, спортивные мероприятия.

В прошлом году Подмосковье посетило более 11 млн человек. Московская область была признана лидером национального туристического рейтинга - 2020, составленным журналом «Отдых в России» и центром информационных коммуникаций «Рейтинг». Турпоток зимы 2020-2021 года составил 3,25 млн человек.

Главным мероприятием «Зимы в Подмосковье» сезона 2020/2021 стал фестиваль «Мастерская Рождества» в Истре.\

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