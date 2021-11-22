РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 ноя. В подмосковном Домодедове за сутки выявили еще 5 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 16 582 случая заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье с 20 по 22 ноября выявили 5 578 случаев заболевания, из них 1 784 - за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 574 194 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 10 001 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 505 779 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>