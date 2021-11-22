РИАМО - 22 ноя. Жители аварийных домов, признанные таковыми до 1 января 2017 года, могут воспользоваться для переезда в новые дома специальным сертификатом. Для этого они должны подать заявление до 1 мая 2022 года, заявил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В настоящее время на территории Московской области реализуется национальный проект «Жилье и городская среда», в рамках которого расселяются дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Расселить их власти Подмосковья планируют досрочно - до конца 2023 года.

«Сертификат используется для самостоятельного приобретения собственником жилого помещения на территории Московской области любым способом, в том числе ипотека, договор долевого участия, покупка жилого дома на участке для ИЖС», - сказал Локтев в ходе совещания губернатора с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что государство выкупает столько же квадратных метров, сколько было у собственника, но не менее 33,5 кв. м. По цене 83,9 тыс. рублей за 1 кв. м.

«Для получения сертификата гражданин должен принять решение до 1 мая 2022 года. Осуществить покупку нужно в течение 6 месяцев», - заключил Локтев.

Для получения сертификата нужно подать заявление в органы местного самоуправления, подписать соглашение, найти жилое помещение, заключить договор и оплатить, уточнил министр.

«До момента переселения семья может проживать в своей квартире», - заключил Локтев.

В случае отказа от сертификата, собственник переедет в квартиру в доме, который будет возводить муниципалитет. Строительство новостройки потребует около 2 лет.