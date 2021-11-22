РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 ноя. С 15 до 22 ноября диспетчеры Единой диспетчерской службы приняли от жителей Балашихи и оформили 1 032 заявки, из них были выполнены 887 заявок, сообщается в Instagram-аккаунте службы.

Порядка 226 заявок касались работы сантехники, 84 звонка поступили с жалобами на электроснабжение, 113 – на состояние жилого фонда, 67 – на санитарное содержание, 16 – на газоснабжение.

ЕДС работает круглосуточно без выходных, а обратиться туда можно несколькими способами – через форму на сайте, по телефону: 8(499)929-99-99, через приложение (мобильное приложение «ЕДС Балашиха» доступно в App Store и Google Play).