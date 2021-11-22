РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 ноя. Суд приговорил 24-летнего жителя Балашихи к 1 году и 6 месяцам исправительных работ и уплате 10% заработка в доход государства за причинение смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Следствием и судом установлено, что 25 апреля текущего года подсудимый и его двоюродный брат, находясь в микрорайоне Железнодорожный, выполняли постановку трюка на автомобиле, фиксируя все происходящее на видеокамеру и транслируя в прямом эфире в одной из соцсетей. Во время трюка, подсудимый, управляя автомобилем «ВАЗ», совершил наезд на своего родственника. В результате смерть молодого человека наступила на месте происшествия от полученных повреждений.

В ходе расследования следователем проведен значительный объем работы: осуществлен осмотр места происшествия, проведен допрос обвиняемого, а также проверка показаний на месте с его участием, осуществлен допрос свидетелей, назначены и проведены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.

Доказательства, собранные следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по региону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 24-летнему жителю Балашихи. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности).

Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено 1 года и 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка ежемесячно в доход государства. Приговор вступил в законную силу.