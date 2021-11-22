РИАМО - 22 ноя. Молодого человека 1996 г.р. и девушку 1999 г.р. подозревают в убийстве знакомого 1987 г.р. в ходе пьяной ссоры в общежитии Сергиево-Посадского округа, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Труп мужчины с колото-резаными ранениями был обнаружен в комнате общежития на ул. Черняховского в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в убийстве девушка и молодой человек. Выяснилось, что молодые люди употребляли вместе с мужчиной алкоголь, в ходе чего произошла ссора, которая и стала причиной убийства мужчины.

Против молодых людей возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).