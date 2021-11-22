РИАМО - 22 ноя. Вертолеты санитарной авиации Подмосковья выполнили 559 спасательных вылетов с начала 2021 года, чаще всего авиацию применяют для помощи пострадавшим в ДТП и межбольничной эвакуации пациентов, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

«Санавиация позволяет оперативно доставить пациента в больницу, вне зависимости от дорожного трафика и удаленности медучреждения. В этом году вертолеты выполнили уже 559 вылетов», - сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она отметила, что с начала 2021 года подмосковная санавиация выполнила большее число вылетов, чем за весь 2020 год. Тогда количество вылетов составило 512.

Чаще всего санавиация региона доставляет пострадавших в медицинские организации Красногорска, Подольска, Ногинска – в травмоцентры 1 уровня и ожоговый центр, а также в Химкинскую областную больницу и Московский областной центр охраны материнства и детства.