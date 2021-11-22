РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. Подачу газоснабжения временно приостановят с 24 по 25 ноября в одном из домов микрорайона Климовск Подольска из-за работ по капремонту, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Организация ООО «СпецГазСтрой» выполняет работы по капитальному ремонту сетей газопотребления жилых многоквартирных домов в микрорайоне Климовск на основании договора с Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Так, работы проводятся по адресу: микрорайон Климовск, улица Рощинская, дом №7/27.

Работы с отключением газоснабжения квартир на данном объекте запланированы в период с 24 по 25 ноября. Жителей просят обеспечить доступ к газопроводу и газовым приборам в своих квартирах работникам ООО «СпецГазСтрой».