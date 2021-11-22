РИАМО - 22 ноя. Многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, планируют расселить в Подмосковье досрочно - до конца 2023 года, заявил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В настоящее время реализуется национальный проект обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Он касается расселения домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

«В рамках этой программы всего необходимо расселить 15,1 тыс. человек. Планировалось реализовать данную программу за 4 года. Вами (губернатором региона Андреем Воробьевым - ред.) поставлена задача расселить досрочно и выполнить программу за 2 года», - сказал Локтев в ходе совещания губернатора с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он пояснил, что Государственной программой предусмотрено расселение до 2025 года включительно. Для ускорения реализации программы регион подготовил ряд механизмов.

«Для реализации данной программы мы предлагаем такой механизм, как сертификат, второй механизм - строительство жилья муниципалитетами», - сказал Локтев.

По его словам, после этого в Подмосковье приступят к расселению 10,2 тыс. граждан, чьи дома признаны аварийными после 1 января 2017 года.

Также Локтев уточнил, что в 2024 году начнут расселять жителей аварийных домов, которые были признаны таковыми после 1 января 2017 года. Речь идет о 10,2 тыс. жителей Подмосковья.

На сегодняшний день всего в аварийных домах проживает 25,3 тыс. граждан, общий аварийный фонд составляет 629,5 тыс. кв. м.

Программа реализуется в рамах поручений президента России.

«Президентом РФ Владимиром Путиным поставлена задача вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года», - заключил Локтев.