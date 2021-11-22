РИАМО - 22 ноя. Для жителей Клина наладили доставку налоговых уведомлений по почте, почти все их уже отправили, сообщила глава Клина Алена Сокольская.

«Сформировано порядка 64 тысяч уведомлений, из них направлено на сегодняшний день, по информации от почты, 97%, остаются 3%, которые не успели получить», - сказала Алена Сокольская в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что 46 тысяч человек получают уведомления по почте, а через личные кабинеты налогоплательщиков — порядка 18 тысяч человек.

«Если сумма налога меньше 100 рублей, то уведомление не направляется. По пенсионерам, когда только одна квартира, один садовый домик, хозяйственная постройка не больше 50 «квадратов» и один земельный участок 6 соток, то только за счет федеральных льгот его налоговые обязательства будут нулевыми», - отметил заместитель руководителя УФНС России по Московской области Леонид Загайнов.

Глава Клина отметила, что для улучшения доставки налоговых уведомлений продолжат организовывать традиционную доставку — от двери к двери. В клубе «Активного долголетия» пожилых жителей будут знакомить с возможностью получения всех услуг с помощью компьютера.